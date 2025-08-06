Puebla realiza primera exhumación para entregar cuerpo identificado con necrodactiloscopia

Se realizó en Puebla la primera exhumación para entregar a una persona sin vida, identificada a través de comparación de huellas necrodactilares; al tratarse de una persona originaria de Guerrero, sus familiares recibieron los restos de su ser querido y lo llevaron para darle sepultura.

A través de esta exhumación, concluyó el proceso de identificación forense, emprendida por la Fiscalía General del Estado (FGE), quien realizó el cotejo de huellas dactilares post mortem al cuerpo de la víctima de un hecho violento ocurrido desde 2019.

Con la comparativa de información, fue el INE quien envió una ficha informativa con la identidad completa, fotografía y último domicilio oficial de la víctima, mismos datos que fueron subidos a la plataforma de INCIFO en el portal oficial de la FGE.

A través de la revisión de este espacio digital, los familiares de la víctima de originaria de Guerrero conocieron su ubicación e iniciaron el proceso de reclamo, mismo que ha concluido exitosamente.

No obstante, es importante señalar que continúan en trámite 60 entregas de cuerpos, más de 200 han sido encontrados con información del INE y se espera el arribo de sus familiares al SEMEFO de Puebla y hay más de mil 100 bajo resguardo de la FGE.

