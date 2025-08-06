SSP detiene a dos mujeres por robo en transporte público

En respuesta a una solicitud ciudadana y derivado del “Operativo Vacaciones de Verano Seguras 2025”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a dos mujeres por robo a un usuario de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

La intervención tuvo lugar en la calle 4 Poniente del Centro Histórico, donde la Policía Estatal Turística detuvo a Berenice N., de 39 años, y Amanda N., de 58 años, señaladas por un pasajero de la línea 2 de RUTA como responsables de desapoderarlo de un equipo telefónico.

Ante el señalamiento de la parte afectada, las fuerzas estatales procedieron a detener y presentar a ambas mujeres ante el Agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La SSP exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dichas personas como responsables de otros ilícitos, formalice la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Gobierno del Estado de Puebla refuerza las acciones de prevención del delito, a fin de propiciar más espacios de tranquilidad para todas y todos.

