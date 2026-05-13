Más de 40 universidades participan en el Mundialito Universitario Fut 7

Más de 40 universidades poblanas participaron en el arranque del Mundialito Universitario Fut 7 en el Polideportivo Parque Ecológico, donde cientos de jóvenes convivieron en una jornada orientada a fortalecer la integración, el liderazgo y la recuperación del tejido social a través del deporte, como parte de la política pública impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier en favor de las juventudes poblanas y en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el arranque de este encuentro, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez, destacó que el deporte hoy representa una política de Estado en Puebla y una vía para abrir oportunidades a las nuevas generaciones. En representación de la Secretaría de Deporte y Juventud, señaló que este torneo fue pensado “por y para las juventudes”, con el propósito de fomentar la sana convivencia, el aprendizaje y el compañerismo. Asimismo, reconoció la coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el respaldo institucional para acercar estas actividades a todos los rincones de la entidad.

La ceremonia estuvo acompañada por un ambiente de entusiasmo juvenil con la participación de la Marching Band de la BUAP, el grupo de porristas del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y una exhibición de freestyle de fútbol a cargo del universitario Luis, quien mostró habilidad y dominio del balón ante las y los asistentes.

En su intervención, el subsecretario de Fomento y Participación Comunitaria de la Secretaría de Deporte y Juventud, Francisco Bonilla, dio lectura al mensaje enviado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y por la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, en el que reiteraron su respaldo a las juventudes y anunciaron dinámicas para que estudiantes asistan a encuentros internacionales como los partidos México contra Ghana y España contra Perú.

El torneo reúne a instituciones como BUAP, UPAEP, UDLAP, Universidad Interamericana, Universidad Tecnológica de Puebla, Universidad Politécnica de Puebla, Universidad Madero, Anáhuac, entre otras más de 40 instituciones, cada una con la posibilidad de registrar hasta cinco equipos por categoría.

Entre porras, banderas y colores representativos de distintas selecciones, las y los jóvenes vivieron una jornada de alegría, identidad y orgullo universitario que convirtió la cancha en un punto de encuentro para la convivencia y la pasión deportiva.

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