Programa de desarme llega a Chalchicomula este 9 de abril

Con el objetivo de prevenir la violencia y fortalecer la seguridad, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementarán el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una estrategia que promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego.

La jornada se llevará a cabo este jueves 9 de abril, de 9:00 a 16:00 horas, en el Parque Rafael Ávila Camacho, ubicado en Avenida de los Cedros S/N, Chalchicomula de Sesma. En este espacio, la población podrá participar sin ningún tipo de investigación sobre la procedencia de las armas, para garantizar un proceso seguro, confidencial y accesible.

Como parte del programa, las personas que entreguen armas recibirán incentivos económicos, en una acción que busca fomentar la corresponsabilidad social y la construcción de entornos más seguros para todas y todos.

Además, para promover una cultura de paz desde la infancia, la iniciativa incluye el canje de juguetes bélicos por didácticos, dirigidos a niñas y niños.

Esta iniciativa, creada como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum e impulsada en Puebla por el gobernador Alejandro Armenta Mier y las autoridades municipales, busca reducir riesgos en los hogares y contribuir a la construcción de entornos más seguros a través de acciones coordinadas.

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