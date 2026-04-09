FGR responsabiliza a tres personas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que ninguno de los integrantes de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa adscrita a la Secretaría de Marina (Semar), tiene responsabilidad penal en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado, que dejó 14 muertos y 100 heridos.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos ratificó que el accidente se debió al exceso de velocidad “negligente” con el que era conducido el tren y a las omisiones del jefe de despacho, así como la responsabilidad del maquinista.

Godoy informó que 145 víctimas (114 adultos y 31 niños, niñas y adolescentes) firmaron un acuerdo reparatorio con la paraestatal para que les resarcieran el daño, por lo que la acción penal contra la misma ya se extinguió.

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🗳️📌 Ernestina Godoy informó que, tras un “exhaustivo trabajo”, concluyó que el gobierno federal no tuvo la culpa del descarrilamiento del Tren Interoceánico.



Que la culpa es del maquinista, conductor y jefe de despacho.



Sorpresivo, ¿no? pic.twitter.com/T2mzg1Nv9l — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) April 9, 2026

Peritajes descartan fallas en infraestructura

Ernestina Godoy señaló que, mediante diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería, arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable.

El caso por ataques a las vías generales de comunicación fue descartado por la FGR debido a que dictámenes periciales arrojaron que la vía, el cimiento y el balastro cumplen con la norma.

El maquinista, el conductor y el jefe de despacho continúan vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas. La fiscal señaló que el proceso penal contra Felipe de Jesús “N” (conductor) y Ricardo “N” (jefe de despacho) continúa, aunque falta por detener a Emilio Erasmo “N”, maquinista.

El Tren Interoceánico, inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; el accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, cuando la locomotora se salió de las vías al tomar una curva.

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