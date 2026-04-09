Lluvias y granizo causan afectaciones en Tehuacán y la Mixteca poblana

La tarde-noche de este miércoles, lluvias acompañadas de granizo provocaron diversas afectaciones en municipios de la región de Tehuacán y la Mixteca poblana, siendo el municipio de Acatlán de Osorio uno de los puntos donde se registró la caída de hielo.

Alrededor de las 18:00 horas, una lluvia atípica sorprendió a habitantes de Tehuacán, luego de que el cielo adquiriera tonalidades entre amarillo y naranja, para minutos después dar paso a una intensa precipitación que dejó calles completamente inundadas.

Diversas zonas como el centro de Tehuacán y algunas juntas auxiliares registraron anegamientos en vialidades principales, donde el nivel del agua superó los 45 centímetros de altura. Esta situación provocó la caída de motocicletas en registros pluviales abiertos, además de que el sistema de drenaje colapsó ante la gran cantidad de agua.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal apoyaron a peatones para cruzar avenidas, ya que en algunos puntos el agua alcanzaba hasta las rodillas, con el fin de evitar accidentes o que fueran arrastrados por la corriente.

Las lluvias también afectaron municipios cercanos como Vicente Guerrero, Azumbilla, San Gabriel Chilac, Ajalpan y Altepexi, aunque sin reportarse daños mayores.

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Más tarde, alrededor de las 20:00 horas, la lluvia se extendió a la Mixteca poblana, principalmente en Acatlán de Osorio, donde estuvo acompañada de granizo, lo que ocasionó daños en algunos techos de lámina.

Habitantes señalaron que este fenómeno resultó inusual para la temporada, ya que en esta época predominan las altas temperaturas en la región. Tras la caída de granizo, pobladores buscaron resguardarse, así como proteger a su ganado y cultivos.

A su vez, autoridades de Protección Civil municipal realizan recorridos en distintos puntos para evaluar posibles afectaciones.

La lluvia con granizo también se presentó en municipios como Petlalcingo, Ahuehuetzingo, Tehuitzingo y la zona de Izúcar de Matamoros, así como en el municipio oaxaqueño de Huajuapan de León.

#Puebla 🌧️ Tormenta, #lluvia, #granizo gigante e inundaciones en municipios de distintas regiones de Puebla.#Tehuacán (donde el drenaje colapsó en algunas partes y la zona centro fue la más afectada), #SanGabrielChilac y #AcatlánDeOsorio fueron los municipios con las fuertes… pic.twitter.com/Gp0b0CEHt6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 9, 2026

Editor: César A. García

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