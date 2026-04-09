Delfina Pozos propone plazo máximo de seis meses para entrega de títulos profesionales

Con el objetivo de eliminar rezagos administrativos y garantizar el derecho pleno a la educación superior, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla, para establecer un plazo máximo de seis meses en la entrega de títulos profesionales.

Durante su intervención, la legisladora destacó que uno de los principales obstáculos que enfrentan las y los egresados es la demora en los procesos de titulación, lo que limita su acceso al mercado laboral formal, mejores salarios y oportunidades de desarrollo profesional.

La iniciativa propone reformar el artículo 16 de la Ley en mención, para obligar a las instituciones de educación superior a expedir y entregar el título profesional en un plazo no mayor a seis meses, una vez que el egresado haya cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos.

Asimismo, se contemplan mecanismos de sanción para aquellas instituciones que incumplan con esta disposición, incluyendo multas y otras medidas administrativas en caso de reincidencia.

Pozos Vergara subrayó que actualmente la legislación estatal no establece tiempos claros para la entrega de títulos, lo que genera discrecionalidad y prácticas dilatorias que afectan directamente a las y los jóvenes profesionistas.

“La educación no termina al concluir las materias; se materializa cuando las y los egresados pueden acreditar formalmente su preparación y acceder a mejores oportunidades”, enfatizó la legisladora.

Finalmente, la diputada reiteró que esta reforma busca brindar certeza jurídica, eficiencia administrativa y justicia para miles de jóvenes poblanos, contribuyendo así al desarrollo profesional y económico del Estado.

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