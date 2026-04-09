Entregan apoyos a productores afectados por granizada en Tlacotepec y Tehuacán

La entrega de 128 apoyos de indemnización del Programa de Atención a Contingencias Agropecuarias marcó la jornada “Por Amor al Campo”, que realizó el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con una inversión de 912 mil pesos destinada a productoras y productores afectados por granizada en Tlacotepec de Benito Juárez y Tehuacán.

Este respaldo económico representa una respuesta inmediata que permite a las familias recuperar su capacidad productiva y dar continuidad a sus actividades en el campo. Durante la jornada, se acercaron servicios, trámites y programas a la población rural, con el objetivo de facilitar el acceso a beneficios institucionales y fortalecer la atención en territorio.

La secretaria Ana Laura Altamirano destacó que estas acciones priorizan a quienes enfrentan afectaciones climáticas, con mecanismos que brindan certeza y apoyo oportuno. También se instaló una ventanilla itinerante para las microrregiones de Tehuacán y Ajalpan, destinada a recibir solicitudes del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción y del esquema Seguridad para el Campo, enfocado en el acceso a maquinaria agrícola.

En materia de sanidad pecuaria, se impartieron capacitaciones para el control y prevención del gusano barrenador del ganado, junto con la entrega de trampas para la mosca Cochliomyia hominivorax, además de la recepción de solicitudes para el registro de fierros marcadores.

A través de los talleres “Por Amor a Puebla”, la población adquirió conocimientos para la elaboración de mermeladas, shampoo, jabón artesanal y bisutería de palma, lo que fortalece la economía familiar e impulsa el valor agregado de la producción local.

Esta jornada forma parte del trabajo en territorio que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier, enfocado en escuchar y atender a la ciudadanía, mediante políticas públicas y acciones con visión humanista, en sintonía con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el bienestar de las y los poblanos.

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