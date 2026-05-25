Lilia Cedillo reconoce a académicos por el Día del Contador Público

En el marco del Día del Contador Público, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, reconoció la labor de la comunidad de la Facultad de Contaduría Pública y destacó su papel en la transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.

Durante la ceremonia, la rectora entregó reconocimientos a nueve académicos investigadores por su destacada trayectoria en las áreas de administración, auditoría, contabilidad, costos, derecho, economía, finanzas, fiscal y matemáticas.

Cedillo Ramírez subrayó que el trabajo de los contadores públicos es fundamental para garantizar el manejo transparente de los recursos universitarios y afirmó que los egresados de esta facultad se distinguen por su preparación profesional.

Por su parte, la directora de la Facultad de Contaduría Pública, María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, reconoció el compromiso académico de sus compañeros y recordó que esta unidad académica celebrará 90 años de existencia en 2027.

Como parte de las actividades conmemorativas, el tesorero general de la BUAP, Carlos Martín del Razo Lazcano, impartió la cátedra de honor “Fuentes de financiamiento a las universidades, su normatividad y fiscalización”.

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