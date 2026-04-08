Gradas y 20 mil sillas: así se vivirá el 5 de Mayo en Puebla

Para el desfile cívico-militar del 5 de Mayo, el Gobierno de Puebla prevé la colocación de gradas modulares con capacidad para 10 mil espectadores y hasta 20 mil sillas para el público en general.

La administración estatal emitió una licitación para la contratación de un servicio integral que permita la organización de los eventos los eventos conmemorativos al 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

De acuerdo con la convocatoria, el servicio abarcará desde la formalización del contrato y hasta el 15 de mayo de 2026, periodo en el que el proveedor deberá encargarse del montaje, operación y desmontaje de la infraestructura necesaria para los actos oficiales.

Destaca la colocación de una tribuna presidencial con capacidad para 450 personas, desde la que autoridades estatales y federales observarían el desfile; además dos tribunas para 250 asistentes cada una.

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Asimismo, se prevé el arrendamiento de gradas modulares con capacidad para 10 mil espectadores, equipadas con medidas de seguridad como barandales, rutas de evacuación y estructuras reforzadas.

En cuanto a mobiliario, el proveedor deberá suministrar mil 500 sillas acolchonadas y 20 mil sillas adicionales para el público en general, además de carpas de distintas dimensiones para resguardo de invitados y personal.

El contrato también incluye la instalación por dos días de sanitarios portátiles tipo VIP, así como de 52 sanitarios estándar por cinco días.

Para la atención a invitados, se contempla un servicio de coffee break para 400 personas y la distribución de 800 box lunch, que deberán cumplir con especificaciones de calidad, frescura y presentación.

Adicionalmente, el proveedor tendrá a su cargo el llenado de la fuente del mausoleo dedicado al Ignacio Zaragoza, mediante el suministro de 150 mil litros de agua.

Recientemente, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra dio a conocer que el desfile conmemorativo a la Batalla de Puebla regresará a su sentido original, del Parque Juárez a la 18 Poniente sobre el bulevar 5 de Mayo, por lo que se dispondrán gradas para los asistentes y evitar la venta o apartado de lugares.

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