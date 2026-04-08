Karol G teme represalias migratorias en EU si habla contra ICE

La cantante colombiana Karol G expresó su deseo de pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, pero señaló que ha sido advertida de que hacerlo podría acarrear represalias, incluyendo la pérdida de su visa.

En una entrevista con la revista Playboy, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, declaró: “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder”.

La intérprete de ‘Bichota’, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella, admitió que si dijera la consigna “ICE Out“, su equipo “la mataría”, pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo. “Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?“, cuestionó.

Entra en dilema

La artista colombiana reveló que ha tenido que limitar lo que dice públicamente sobre las operaciones del ICE ante posibles repercusiones migratorias.

En la entrevista explicó que en repetidas ocasiones le han advertido que no hable del tema: “No puedo callarme cuando algo me duele. […] Soy latina y lo que le está sucediendo a mi comunidad es profundamente doloroso”, escribió en un mensaje previo.

En su mensaje, cerró con una declaración de apoyo a las familias afectadas: “A las familias que actualmente atraviesan momentos de miedo, pérdida y angustia… Yo también estoy con ustedes. Estoy con mi gente. Siempre”.

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