FIFA investiga a España por cánticos antimusulmanes contra Egipto

La FIFA abrió este martes un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos antimusulmanes entonados por un sector de la afición durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado el 31 de marzo en Barcelona.

Desde una zona del fondo del estadio se coreó en reiteradas ocasiones el cántico “musulmán, el que no bote es”, una conducta ofensiva que también incluyó abucheos al himno nacional egipcio.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó la apertura del expediente por “incidentes” ocurridos en el encuentro; durante el encuentro, la RFEF pidió a través de los videomarcadores que cesaran los cánticos, sin obtener la respuesta esperada.

“Yo soy musulmán”

La Federación Española condenó los hechos durante y después del partido, su presidente, Rafael Louzán, lamentó: “Tenemos que condenar ese tipo de actitudes. El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto”. La RFEF enviará a la FIFA un informe detallado con toda la documentación requerida, incluyendo operaciones de seguridad y los mensajes emitidos.

La estrella española Lamine Yamal, musulmán practicante, se pronunció en redes sociales: “Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”.

El jugador del Barcelona calificó a quienes cantaron esas cosas como “personas ignorantes y racistas” y subrayó que “usar una religión como burla en un campo” es inaceptable.

Egipto condena falta de respeto

La Federación Egipcia de Fútbol denunció los gritos como un “acto racista reprobable” y condenó también la falta de respeto mostrada durante la interpretación de su himno nacional, calificándolo como “totalmente inaceptable en los estadios de fútbol”.

España había planeado originalmente jugar en Catar antes de que la región se viera afectada por la guerra en Irán, y el encuentro de la Finalissima entre Argentina y España fue cancelado tras no poder reprogramarse. La FIFA continuará con el proceso disciplinario mientras la RFEF prepara sus alegaciones.

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