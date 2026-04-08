Enfrentan proceso penal cuatro hombres por posesión de drogas y armas

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Luis Roberto N., Jonathan Martin N., Brandon Yael N. e Isaac David N., señalados como probables responsables de delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2026, cuando elementos operativos acudieron al reporte de una riña entre personas que ingerían bebidas alcohólicas y portaban armas de fuego, logrando su aseguramiento.

Durante la intervención, las autoridades localizaron tres armas cortas, un arma larga con cartuchos útiles, así como bolsas con hierba verde similar a la marihuana y envoltorios con sustancia granulada con características de presunto narcótico.

El 3 de abril de 2026, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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