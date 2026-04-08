Lupita Cuautle entrega adoquinamiento en la calle Xicotepec de Juárez

Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias sanandreseñas, la presidenta municipal Lupita Cuautle realizó la entrega de la obra de adoquinamiento en la calle Xicotepec de Juárez en San Francisco Acatepec.

En su mensaje, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una agenda integral de infraestructura orientada al desarrollo urbano sustentable y equitativo. En este sentido, enfatizó que esta vialidad fue durante años una necesidad urgente para las y los vecinos, quienes habían solicitado su pavimentación sin ser atendidos, por lo que hoy se salda una deuda social con la comunidad al entregar una obra que mejora el flujo vehicular y fortalece la conectividad al enlazar con la Carretera Federal Atlixco.

Al finalizar, reiteró que el gobierno municipal continuará impulsando el mantenimiento y mejora de calles y avenidas, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad en cada comunidad.

Asimismo, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, detalló que el proyecto incluyó la colocación de más de 2 mil 700 metros cuadrados de adoquín, construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de drenaje sanitario, red de agua potable y alumbrado público con luminarias LED solares, fortaleciendo así los servicios básicos en la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula refrenda su compromiso de seguir construyendo un municipio con mejores servicios, infraestructura y bienestar para todas y todos.

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