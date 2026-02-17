Texmelucan realiza jornada gratuita de vacunación contra sarampión

Con el compromiso de proteger la salud de las y los texmeluquenses, así como, prevenir brotes de sarampión, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y de la Dirección de Bienestar Física y Social en coordinación con el Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) realizaron una jornada gratuita de vacunación contra sarampión y otras enfermedades.

Las vacunas que se aplicaron a la población fueron las siguientes: 13 Valente, SRP, doble viral y neumococo; además, se revisaron cartillas de vacunación y en algunos casos no fue necesaria la aplicación de estas.

En la jornada de vacunación, niñas y niños de 6 meses recibieron una dosis cero; niños de 12 y 18 meses la primera y segunda dosis correspondiente y personas de 10 a 49 años que no cuentan con el esquema de vacunación completo o no recuerdan su historial recibieron la vacuna de refuerzo.

La directora de Bienestar Física y Social, Claudia Caballero Deolarte dio a conocer que hubo respuesta favorable por parte de la población que acudió a complementar su esquema de vacunación de manera gratuita.

El Gobierno Municipal hace el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar contacto con personas contagiadas y mantener el esquema de vacunación completo.

Te recomendamos: