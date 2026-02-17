Presentan actividades del Carnaval 2026 de San Pedro Cholula

Con el objetivo de promover las tradiciones de San Pedro Cholula e incentivar el turismo nacional e internacional, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, presentó las actividades del Carnaval 2026, acompañada de Miguel Vélez, subsecretario de Promoción Turística del Gobierno del Estado de Puebla.

Tonantzin Fernández destacó que el Carnaval de San Pedro Cholula es una de las tradiciones que fortalecen la identidad del municipio y que, desde su administración, se impulsa su proyección y la visita de turistas para disfrutar de esta celebración.

“Hoy, para nosotros es un honor dar a conocer nuestro Carnaval a nivel estatal, pues es parte fundamental de nuestra cultura (…) será un fin de semana inolvidable; por ello, las y los invitamos a visitar nuestro municipio, que ofrece un ambiente familiar y la oportunidad de reencontrarnos con nuestra historia”, afirmó.

Por su parte, Miguel Vélez, en representación de la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico estatal, Carla López-Malo, señaló que el Carnaval de San Pedro Cholula pone en alto el nombre de Puebla: “Lo que representan y realizan nuestros danzantes, hombres y mujeres, proyecta a Puebla ante los ojos del mundo”, comentó.

Finalmente, en conjunto con Merced Pérez, generala en jefe de los 11 batallones del Carnaval de San Pedro Cholula, afirmaron que esta edición se llevará a cabo en un ambiente de calma y orden, con carácter familiar y con medidas para garantizar la seguridad de todas y todos los asistentes, reforzando así las tradiciones y el turismo en el municipio.

