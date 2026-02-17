Entregan reconocimiento constitucional y jurídico al Pan de Zacatlán

Con el objetivo de preservar tradiciones, gastronomía y turismo, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la entrega del reconocimiento constitucional y jurídico del Pan de Zacatlán, conocido como el Pan con Queso, símbolo de identidad y orgullo local.

El gobernador expresó que este homenaje celebra al Pan de Zacatlán y expresa admiración hacia las panaderas y panaderos, cuyo talento y dedicación mantiene viva esta emblemática tradición, pues han transmitido sus conocimientos de generación en generación y proporcionan sustento a sus familias.

La presidenta de Zacatlán, Beatriz Sánchez, afirmó que este pan representa memoria, tradición e identidad, y constituye uno de los símbolos más entrañables de la región. Detrás de cada pieza se encuentran manos expertas, ingredientes naturales y el sabor de la Sierra Norte, lo que convierte al Pan de Zacatlán en un verdadero Patrimonio Cultural Intangible del Estado, un logro histórico para la comunidad.

En su mensaje, el Custodio de Identidad, Lorenzo Díaz Cortés, señaló que para mantener vigente esta declaratoria se establecen cinco líneas de actividad a desarrollarse en menos de dos años. Para ello, se integra el nuevo “Comité del Pan con Queso, orgullo de Zacatlán”, encargado de coordinar, garantizar la preservación y promover esta tradición en la región.

Por su parte, Leonel Mora Pérez, panadero, expresó con entusiasmo su gratitud por este homenaje, y señaló la importancia del apoyo al gremio por parte del gobernador Armenta. Se mostró contento al considerar que se trata de un gran trabajo artesanal. Mientras que, Areli Herrera, testigo de este momento, afirmó que “hoy es un día especial” y resaltó la emoción que representa este logro para la comunidad, quienes mantienen viva la tradición del Pan de Zacatlán.

Te recomendamos: