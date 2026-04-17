Bloquean la México-Veracruz en protesta contra invernaderos y falta de agua

Habitantes de las comunidades de Nicolás Bravo y Chapulco decidieron cerrar la carretera federal México-Veracruz a la altura del paraje conocido como “El Diamante”, en protesta por la operación de invernaderos en la zona, además de soldar las puertas de la presidencia auxiliar en Azumbilla.

La movilización de pobladores inició cerca del mediodía, cuando habitantes de Chapulco y Azumbilla se reunieron en la junta auxiliar y decidieron cerrar los accesos a la presidencia. Minutos después se trasladaron a la carretera federal, donde implementaron el bloqueo en la carretera México-Veracruz, a la altura de Azumbilla.

El grupo de inconformes rechaza la instalación y funcionamiento de invernaderos, ya que consideran que estos reducen la disponibilidad de agua, recurso que de por sí ya es escaso en la región desde hace muchos años. Argumentaron que resulta injusto que una empresa foránea utilice el líquido mientras las comunidades enfrentan desabasto, situación que ha detonado el bloqueo en la carretera México-Veracruz, a la altura de Azumbilla.

#Municipio 🔴 Habitantes de Nicolás Bravo y Chapulco, comunidades ubicadas en la zona de la Sierra Negra de Puebla, decidieron sellar la presidencia auxiliar de Azumbilla y luego bloquear la carretera federal México-Veracruz en contra de la operación de invernaderos en el paraje… pic.twitter.com/FsoQJ6b75g — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 17, 2026

Los invernaderos se ubican en el paraje conocido como La Tabla, rumbo a San Felipe Maderas, dentro del municipio de Nicolás Bravo. Sin embargo, los pobladores aseguran que la afectación también alcanza a San Pedro Chapulco debido a los veneros de agua compartidos.

Señalaron que anteriormente ya habían bloqueado la vialidad y se acordó que la empresa reubicaría sus operaciones, lo cual no se cumplió, situación que generó que se retomaran las protestas y reforzaran el bloqueo en la carretera México-Veracruz, además de impedir el acceso a la presidencia auxiliar.

De igual forma, los pobladores exigieron que la empresa muestre los permisos correspondientes para la instalación de infraestructura, los cuales no han sido presentados. También denunciaron que existe vigilancia para impedir el acceso de los pobladores.

Cabe señalar que el bloqueo se extendió hacia la carretera Tehuacán–Orizaba, a la altura del paraje “Los Siete Compadres”, dejando sin paso hacia Tehuacán. Además, la ruta Cañada–Tehuacán suspendió sus corridas, afectando a usuarios que quedaron varados.

Hasta el momento, el bloqueo en la carretera México-Veracruz continuaba sin que se reportara un acuerdo entre autoridades y manifestantes, por lo que el cierre podría prolongarse durante toda la noche.

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