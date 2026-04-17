Lupita Cuautle entrega equipamiento médico y dental a Casas de Salud 

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la entrega de equipamiento médico y dental a las Casas de Salud, fortaleciendo estos espacios con mobiliario y equipo especializado para la atención odontológica.

En su mensaje, la edil sanandreseña reafirmó que la salud es una prioridad para su gobierno, subrayando que el acceso a servicios médicos no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos. Asimismo, destacó que las Casas de Salud representan el primer punto de contacto para muchas familias, por lo que su fortalecimiento impacta directamente en el bienestar social del municipio.

Por su parte, la directora general del Sistema Municipal DIF, Aurora Tlatehui Cuautle, señaló que este esfuerzo responde a la necesidad de mejorar continuamente la atención que se brinda a la población, especialmente en las zonas donde estos espacios son fundamentales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar cercano a la gente, escuchando sus necesidades y transformándolas en resultados que elevan la calidad de vida de las familias de San Andrés Cholula.

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