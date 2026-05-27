Volcadura de unidad de transporte público en Xiutetelco

Una aparatosa volcadura de una unidad de transporte público se registró sobre el camino San Isidro–Las Palmas, en la localidad de Xaltipan, zona sur perteneciente al municipio de Xiutetelco, accidente que dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, los hechos ocurrieron después de que elementos policiacos y cuerpos de emergencia acudieran al sitio tras recibir el reporte de un posible accidente vial.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron una camioneta de transporte público marcada con el número económico 13, volcada sobre la vialidad. En el sitio fueron encontradas varias personas heridas, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los paramédicos de Protección Civil.

Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Guadalupano para su valoración médica. La unidad involucrada corresponde a una camioneta marca Toyota, tipo panel, modelo 2018, con placas de circulación 2485-SSM.

Según la versión proporcionada por el propietario de la unidad, el conductor habría intentado esquivar a un perro que se atravesó en el camino. Sin embargo, al frenar y realizar la maniobra de reversa, el peso de los pasajeros que transportaba provocó que perdiera el control al intentar orillarse, terminando volcada sobre la cinta de rodamiento.

Autoridades informaron que el seguro de la unidad fue activado para atender el procedimiento correspondiente y garantizar la atención de las personas afectadas. El conductor se dio a la fuga después del accidente, el cual se originó por falta de experiencia y falta de precaución.

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