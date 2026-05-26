Detienen a tres hombres en Amozoc; aseguran armas y droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a tres hombres durante un operativo de reacción inmediata realizado en el municipio de Amozoc, donde además fueron aseguradas armas de fuego, posible droga y un vehículo presuntamente vinculado con actividades ilícitas.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención ocurrió en inmediaciones de la colonia Los Álamos, donde policías estatales y personal de Marina lograron ubicar y detener a Germán N., de 56 años; Javier N., de 44; y Luis N., de 29 años, luego de desplegar acciones de vigilancia y seguimiento en la zona.

Durante la revisión correspondiente, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, diversos envoltorios con características similares a marihuana y cristal, así como un vehículo que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

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Las corporaciones de seguridad señalaron que los ahora detenidos podrían estar relacionados con diversos robos cometidos contra tiendas de conveniencia en la región, por lo que se exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias formales en caso de reconocerlos como posibles responsables de otros delitos.

La SSP y la SEMAR indicaron que las investigaciones continúan para determinar el posible vínculo de los detenidos con otros hechos delictivos registrados en la zona metropolitana de Puebla.

Editor: César A. García

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