SEP Puebla aún no define “Operativo Mochila” tras amenazas

Tras las amenazas de tiroteo en escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla todavía no define si se aplicará el llamado “Operativo Mochila”, pero trabaja en una Estrategia de Seguridad y Cultura de Paz, para la cual se realizarán dos foros de consulta en junio.

Así lo informó el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, quien destacó que el objetivo es garantizar entornos seguros en las instituciones educativas de la entidad, pero no precisó si habrá revisión de mochilas.

Indicó que la propuesta contempla foros de consulta, acciones formativas, programas de prevención y atención, así como medidas extraordinarias en escuelas en caso de ser necesario.

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Refirió que el primer foro se realizará el 12 de junio en el Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”, enfocado en educación básica; mientras que el segundo está programado para el 24 de junio en las instalaciones de la UPAEP, dirigido a educación media superior.

Aseguró que ambos contarán con participación de especialistas, directivos y comunidad escolar.

Editor: César A. García

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