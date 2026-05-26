Avanza credencialización al Servicio Universal de Salud: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que avanza la credencialización al Servicio Universal de Salud, ahora con las y los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo registro podrá realizarse hasta el 14 de noviembre en los 2 mil 136 módulos que estarán ubicados en los 24 estados federalizados, que pueden localizarse en: gob.mx/bienestar.

La jefa del Ejecutivo Federal también destacó que, en atención a las y los adultos mayores, así como a las personas con discapacidad, con el programa Salud Casa por Casa ya se han realizado 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de derechohabientes, quienes, a partir de enero de 2027, comenzarán a recibir las recetas de sus medicamentos por parte de los 20 mil profesionales de la salud encargados de realizar las visitas.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para el registro de las personas adultas mayores y con discapacidad necesitarán acudir con su identificación oficial, comprobante de domicilio, teléfono y se realizará según la letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

En la primera y tercera semana de cada mes:

Lunes – A, B

Martes – C

Miércoles – D, E, F

Jueves – G

Viernes – H, I, J, K, L

Sábado – Rezagados

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En la segunda y cuarta semana de cada mes:

Lunes – M

Martes – N, Ñ, O, P, Q

Miércoles – R

Jueves – S, T, U

Viernes – V, W, X, Y, Z

Sábado – Rezagados

Recordó que, con la credencial del Servicio Universal de Salud, se dará acceso a urgencias y continuidad de hospitalización, atención en casos de infartos o cerebrovasculares, continuidad de tratamiento, vacunación y consultas de atención primaria en la unidad más cercana al domicilio.

Respecto a la prescripción de medicamentos con Salud Casa por Casa, García Dobarganes detalló que el personal de salud podrá recetar 22 tipos de medicamentos para atender los padecimientos crónicos más frecuentes. Para recibir el tratamiento, en zonas rurales las y los derechohabientes podrán acudir a las tiendas de Alimentación para el Bienestar, y en zonas urbanas se colocarán dispensadores automatizados, mientras que en caso de que una receta no sea surtida, se contará con una red de farmacias para garantizar el abasto.

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