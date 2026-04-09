Zacatlán festeja 15 años como Pueblo Mágico con actividades

Para la segunda quincena de abril, Zacatlán tiene preparadas diversas actividades para fomentar la cultura, el deporte, el turismo y, por supuesto, la identidad del Pueblo Mágico. El calendario fue presentado en la Secretaría de Arte y Cultura del Estado.

Aniversario Pueblo Mágico

En su intervención, la directora de Fomento Económico y Turismo, Arleen Balderas García, invitó a las y los poblanos a festejar los XV años de Zacatlán como Pueblo Mágico, donde habrá actividades culturales y artísticas para toda la familia. Dicho evento se realizará el 27 de abril a partir de las 5 de la tarde.

Dentro de las actividades destacan:

Develación de manzanas monumentales

Presentación de orquesta sinfónica

Show de drones

Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública

Rally ADV

Por su parte, Antonio Ortiz invitó a las y los poblanos a disfrutar del Rally de Motos ADV, el cual se llevará a cabo del 10 al 12 de abril, donde los motociclistas recorrerán 500 kilómetros de carreteras de la Sierra Norte de Puebla.

La sede de este rally es Zacatlán y los motociclistas visitarán distintos puntos de la Sierra Norte.

Segunda edición del Festival Camino al Tlalocan

En tanto, Octavio Sánchez Armas García, presidente del Consejo Municipal de Arte y Cultura de Zacatlán, también extendió la invitación para que asistan a la Segunda Edición del Festival Camino al Tlalocan, un encuentro de las diversas artes como música, cine, artes plásticas, teatro.

Este festival se realizará del 23 al 26 de abril, donde Zacatlán se convertirá en el centro de la cultura y el arte de la Sierra Norte.

Finalmente, Jaime Huitzil, subdirector de Música de la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas, reconoció a Zacatlán por impulsar el arte y la cultura, ya que transforma vidas y sociedades.

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