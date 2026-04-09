Destacan resultados en jornada nacional contra dengue y chikungunya

La 1.ª Jornada Nacional contra el Chikungunya y Dengue 2026 se consolidó como una estrategia sanitaria de alcance nacional, al lograr cobertura en todo el país y una amplia participación intersectorial.

De acuerdo con el director de Enfermedades Transmitidas por Vector del CENAPRECE, Fabián Correa Morales, en la jornada participaron las 32 entidades federativas con acciones coordinadas de prevención y control.

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, se activó el 100 por ciento de los Comités Estatales Intersectoriales y se fortalecieron las acciones mediante campañas de comunicación y movilización comunitaria.

Te puede interesar: “Médicos Imparables” realizan 150 consultas diarias en Puebla capital

Asimismo, se impulsó la eliminación masiva de criaderos y la participación de sectores clave como salud, educación, turismo, bienestar, gobiernos municipales y sociedad civil en todo el territorio nacional.

Al destacar algunas de las acciones, Correa Morales detalló que se eliminaron 250 toneladas de cacharros en Tabasco, 28 toneladas de residuos en Ciudad Valles y más de 3 mil toneladas de desechos en Tamaulipas.

Finalmente, se destacó la implementación del Proyecto Wolbachia como modelo innovador, al tiempo que autoridades exhortaron a la población a reforzar medidas preventivas ante la próxima temporada de lluvias.

Te recomendamos: