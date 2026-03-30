Capacitan a Enlaces Comunitarios para brindar información clara y verificable

Bajo los principios del Humanismo Mexicano y la Bioética Social, el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, fortalece la manera de hacer comunidad y la cercanía con la población a través de los Enlaces Comunitarios, una iniciativa que consolida la riqueza comunitaria y la justicia con bienestar.

Este modelo promueve la presencia territorial como eje de atención directa a las necesidades sociales, al fortalecer un gobierno transparente y comprometido con el pueblo. De ahí que los Enlaces Comunitarios permiten fortalecer una cercanía permanente y vincular los programas y servicios gubernamentales diseñados para el bienestar de las familias.

Durante el taller de Formación de Enlaces Comunitarios, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó los principios de la Cuarta Transformación de “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo” y destacó que la capacitación permanente garantiza brindar información clara, verificable y accesible para todas y todos.

“En territorio actuamos como un solo equipo, con la responsabilidad de informar con verdad y transparencia a la ciudadanía lo que el gobierno hace en favor de las familias”, afirmó.

El ejecutivo estatal detalló que los resultados positivos reflejan un gobierno que trabaja con responsabilidad social y sentido humano, al impulsar acciones en infraestructura, campo, salud, educación, medio ambiente y deporte que benefician a los sectores más vulnerables. Además, promueve la organización y el desarrollo comunitario.

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