DIF Puebla Capital celebra el Día de la Familia con festival en la Laguna de Chapulco

Con el objetivo de fomentar la unión familiar, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, y el DIF Puebla Capital bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, llevaron a cabo el evento “Familias Unidas, Infancias Felices” en la explanada del Parque Centenario Laguna de Chapulco.

Al respecto, María del Carmen Bautista, jefa de Departamento de Fortalecimiento Familiar, explicó que mediante actividades que promuevan la convivencia y la integración, se busca generar un estado de bienestar en las y los integrantes de cada familia que acudió a esta fiesta social.

“Estamos concluyendo con esta festividad del Día de la Familia aquí en el Parque Centenario de la Laguna de Chapulco, y como verán, tenemos a muchas familias que están participando, que se están divirtiendo, que hay una convivencia, y eso nos alegra muchísimo porque sin lugar a duda, la familia sigue siendo el eje rector de nuestra sociedad”, aseguró la jefa de Departamento de Fortalecimiento Familiar.

En un ejemplo de ello, Miguel Moreno, padre de familia que acudió con su hija, sus dos nietas y su yerno, afirmó que actividades de esta naturaleza hacen bien, sobre todo, a las y los más pequeños del hogar, pues los activan física y mentalmente lo que promueve su desarrollo y crecimiento.

“Estuvimos en la actividad física con los maestros, estuvimos en el cuentacuentos, estuvimos ya recibiendo algunos pasteles y todo muy bien. El mensaje es fortalecer los lazos familiares, pasar más tiempo libre en la familia, y sobre todo, dar calidad de tiempo a la familia”, platicó el padre de familia.

Por su parte, Rafael Flores, representante del área de Cultura Organizacional de Veana, agradeció la invitación que recibió de parte del DIF Puebla Capital y de su presidenta del Patronato, MariElise Budib, para ser parte de esta convivencia, las cuales se deben promover con mayor frecuencia para reforzar el tejido social en las comunidades.

“La importancia que nosotros le damos es eso, el apoyo a la familia, el apoyo por parte del DIF a todas las familias que son parte de nuestra cultura poblana, al mismo tiempo que lo es Veana. Nosotros somos una empresa socialmente responsable, cabe en nuestra responsabilidad como empresa no solamente el tema económico como empresa, sino también el apoyo social a todas las familias que son parte de nuestra clientela”, indicó.

Cabe destacar que en “Familias Unidas, Infancias Felices” se reconocieron a familiar ejemplares bajo los constructos de familia por adopción, madre soltera, padre soltero, abuela que crío a sus nietos y familia ensamblada.

Asimismo, se organizaron actividades como participación libre en juegos tradicionales gigantes como serpientes y escaleras gigantes, juego de las sillas musicales, búsqueda del tesoro, fotografías con botargas, clase de zumba, concurso de porras, cuentacuentos y estaciones de servicio de alimentos y bebidas.

Es así como el Gobierno de la Ciudad y el DIF Puebla Capital apuestan por actividades y acciones que vean por la unión familiar en un ambiente seguro y accesible, a través de la comunicación, el respeto y la integración que se refleje en el bienestar de las y los poblanos.

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