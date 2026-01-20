Pepe Chedraui entrega aparatos ortopédicos tras jornadas de “El Día del Pueblo”

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato, MariElise Budib, entregó aparatos ortopédicos a dos familias que ingresaron su solicitud durante las jornadas de atención ciudadana “El Día del Pueblo, La Capital te Escucha”, en las colonias Patrimonio y Álamos Vista Hermosa.

“El Día del Pueblo, La Capital te Escucha” es una estrategia de trabajo mediante la cual, el presidente municipal, visita diferentes colonias con el objetivo de escuchar y atender de manera directa las necesidades de las y los poblanos, brindando respuestas inmediatas. En esta ocasión, el señor David López acudió personalmente a solicitar una silla de ruedas debido a su condición de discapacidad quien fue canalizado con el director del DIF Municipal, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, para dar seguimiento a su petición y realizar la gestión correspondiente.

“Nos hicieron saber que iba a venir el presidente municipal Pepe Chedraui y que iba a tomar algunas de las necesidades para que nos la pudiera solucionar, y eso fue lo que yo hice tomarles la palabra, hacerme presente, llegar con el presidente y hacerle la solicitud que afortunadamente me trató muy bien, y nunca dudó para nada, inmediatamente dio la orden de que se me diera la silla”, afirmó el beneficiado.

Debido a que el beneficiario requería una silla de ruedas todo terreno, de acuerdo al padecimiento y uso que le da, la entrega no se realizó el mismo día. Por instrucciones de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, se gestionó el aparato ortopédico adecuado y se concretó la entrega, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Para ello, personal del Departamento de Atención Ciudadana y Gestión Social acudió directamente al domicilio del beneficiario.

“Desde el primer momento se siente el cambio, mi silla anterior ya estaba muy desgastada. Ahora me siento mucho más cómodo. Esta silla me ayuda mucho para trasladarme y, gracias a las terapias que he recibido, hoy soy autosuficiente”, afirmó el señor David.

Otro caso de atención fue el de la señora Carmen Flores Arenas, de 72 años de edad. Su hija, Rocío García, asistió a la jornada de “El Día del Pueblo, La Capital te Escucha” para solicitar una andadera que permitiera mejorar la movilidad de su madre dentro de su domicilio, ya que, debido a su edad y diversos padecimientos, había sufrido caídas que le ocasionaron dificultades para caminar.

“Sí me dio una tranquilidad, porque ahorita económicamente andamos un poco apretados, no me era posible poderle comprar y mi mamá no había cobrado su dinero. Sí me dio mucho gusto, me dio mucha satisfacción para que en ella se apoye. Me siento más tranquila y más segura porque sé que puede ir y venir al baño tranquilamente”, afirmó Rocío García hija de la beneficiaria.

En este caso, el presidente municipal, Pepe Chedraui, giró la instrucción para que el aparato de movilidad fuera entregado directamente en el domicilio de la señora Carmen, quien mostró su agradecimiento: “Estoy bien, me siento segura y ya puedo caminar, no me tambaleo ni siento que me caigo”.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, reafirma su compromiso de brindar apoyos de movilidad que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, priorizando la atención cercana y humana a quienes más lo necesitan.

