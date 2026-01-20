Detienen a ladrón que llevaba a víctima colgando de puerta en Bulevar Valsequillo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital detuvieron a un hombre identificado como Mario “N”, de 50 años, señalado como probable responsable de un presunto robo ocurrido en el Bulevar Valsequillo, donde una mujer fue captada colgando de la puerta de un automóvil.

Según testigos, la mujer intentó evitar el robo de su celular y dinero durante los hechos ocurridos este lunes. Un video difundido en redes sociales muestra a la víctima suspendida de la puerta del auto mientras es llevada varios metros.

La SSC informó que, “elementos de la Policía de la Ciudad, en una oportuna intervención, detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del delito de robo. Durante el despliegue territorial, implementado en calles de la colonia San José Xilotzingo, los uniformados detuvieron a Mario “N”, de 50 años de edad”

🚨🎥 ¿Qué pasó esta tarde en el Bulevar Valsequillo en #Puebla? pic.twitter.com/9INxPZoDDf — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 20, 2026

El sujeto habría robado un iPhone 17 y 500 pesos en efectivo a una mujer en un negocio de comida; el vehículo Chevy involucrado es propiedad del presunto ladrón.

El detenido fue presentado ante la autoridad correspondiente, junto con el teléfono celular, el dinero y el automóvil asegurados.

La dependencia señaló que Mario “N” cuenta con registros previos por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones.

