Puedes ser regidor por un día en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Juventud, promueve la iniciativa “Jóvenes al Cabildo” en la que las y los texmeluquenses entre 15 a 22 años, serán regidores por un día con el objetivo de escuchar sus propuestas, impulsar nuevos perfiles de liderazgo; además, de que conozcan las facultades de los integrantes del cabildo.

Las y los jóvenes, originarios de la cabecera municipal y las juntas auxiliares, podrán participar en la citada convocatoria a partir de la publicación de la misma hasta el 20 de febrero, entregando un vídeo de 1 minuto o un ensayo (con una extensión máxima de 2 cuartillas) con el tema “¿Qué cambiaría en mi comunidad si yo fuera regidor?”.

La recepción del material se realizará en la Dirección de Juventud, ubicada en la presidencia municipal (boulevard Xicoténcatl), en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El comité evaluador, elegirá a los 12 perfiles ganadores, basándose en la viabilidad y originalidad de sus ideas, quienes podrán participar el 27 de febrero en la Sesión de Cabildo Juvenil, mediante un ejercicio de simulación donde desempeñarán actividades que les permitirán ampliar el panorama sobre las actividades de un Regidor.

En el Cabildo Juvenil se presentarán las 12 propuestas y el alcalde Juan Manuel Alonso, elegirá la mejor para que sea turnada a la comisión de Cabildo correspondiente para analizar su posible implementación técnica y presupuestal en el ejercicio anual.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Juventud, reitera su compromiso con la juventud texmeluquense, escuchando y tendiendo sus necesidades a través de ejercicios de integración.

