Ante Comisión del Congreso comparece el titular de la Secretaría de Infraestructura

Bajo los principios de seguridad, justicia social y riqueza comunitaria, la Secretaría de Infraestructura invirtió ocho mil millones de pesos en 473 obras y acciones durante 2025, lo que permitió beneficiar a seis millones de habitantes, informó el titular de la dependencia, José Manuel Contreras de los Santos, al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura de la LXII Legislatura, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado.

El funcionario estatal informó que, gracias al impulso de acciones como la construcción del Sistema de Transporte por Cable, el Puente de la Transformación, la rehabilitación de la red carretera estatal y vialidades urbanas, así como el fortalecimiento de la educación superior con la construcción de las universidades del Deporte y de la Salud, y el saneamiento del río Atoyac, Puebla impulsa el desarrollo económico, la seguridad y la justicia social.

Contreras de los Santos mencionó que, bajo los ejes de infraestructura para la movilidad sostenible y la justicia territorial, se ejecutaron 100 obras y acciones con recursos por tres mil 925 millones de pesos, en beneficio de 80 municipios. Con obras con sentido social, se construyó el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI), así como la Casa de la Maternidad en las instalaciones de Casa Puebla.

Asimismo, dio a conocer que, gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se obtuvo el Dictamen Técnico Unificado para el proyecto Ecoparque Tlalli-Malinche, con el objetivo de rescatar este pulmón verde de la tala inmoderada y la deforestación, además de promover el turismo sustentable.

En su participación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, en representación del Partido Movimiento Ciudadano, solicitó la explicación social de nuevos proyectos ferroviarios, los controles de calidad que se aplicaron en los programas de bacheo, los municipios que no fueron beneficiados con la obra pública estatal en 2025, así como los litigios relacionados con obra pública.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó sobre la viabilidad del tren Puebla-Atlixco, el tiempo de ejecución del tren México-Veracruz, así como los avances del Cablebús en Puebla.

El diputado Elías Lozada Ortega, en representación del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, solicitó al secretario información sobre los criterios técnicos, sociales y de planeación que se tomaron en cuenta para definir la ubicación de las USEP, así como los avances físicos reales de las obras, los plazos establecidos para su conclusión y las condiciones en las que operan las que ya se encuentran funcionando; el balance real de las escuelas afectadas y las acciones emprendidas para su rehabilitación. De igual manera, preguntó sobre los criterios utilizados para definir la ubicación de la Universidad del Deporte.

Al hacer uso de la palabra, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el diputado Marcos Castro Martínez preguntó al funcionario sobre los logros alcanzados en materia de infraestructura accesible para personas con discapacidad, las acciones que se implementan para el saneamiento del río Atoyac y en qué vialidades se realizaron trabajos de relaminación.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina cuestionó sobre los mecanismos de supervisión para asegurar que la maquinaria se use en obra social y no para otros fines por parte de los ayuntamientos; el porcentaje de ahorro de las acciones de rehabilitación y pavimentación a través de los módulos, así como los criterios para definir las calles a intervenir en los municipios.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Norma Estela Pimentel solicitó información sobre el plan para implementar la red de movilidad de ciclovías y las acciones para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica en el estado.

Finalmente, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Morena, preguntó cuáles han sido los cinco principales logros de este primer año de gestión, el presupuesto destinado a proyectos prioritarios y cómo se evalúa el impacto social y económico de las obras ejecutadas; así como cuál fue el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por la Secretaría de Infraestructura en 2025, y qué porcentaje se destinó a obra nueva, rehabilitación y mantenimiento.

