Laura Artemisa reafirma que educación es prioridad en Puebla

Con la entrega de 46 certificados de Infraestructura Educativa y 104 de Mobiliario Básico en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, el Gobierno del Estado reafirmó que la educación es una prioridad para el gobernador Alejandro Armenta, destacó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al señalar que estas acciones impulsan la dignificación de los espacios escolares en Puebla con una inversión total por casi 122 millones de pesos.

Laura Artemisa García subrayó que, a través del Programa de Obra Comunitaria, que contó con una inversión de mil 48 millones de pesos, se rehabilitaron diversas instituciones educativas en el estado, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que niñas, niños y jóvenes desarrollan su proceso formativo. Añadió que coordinarán acciones con el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) para mejorar los espacios que fortalecen los procesos de enseñanza–aprendizaje.

“Lo mejor es que las comunidades administran los recursos para que en el gobierno logremos hacer más con menos. El recurso se está cuidando para que se optimice y todo lo que se está ahorrando se está destinando para la educación, para la seguridad, para las cosas que nos importan a las y los poblanos”, detalló Laura Artemisa García.

En su intervención, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Viveros Narciso, destacó el respaldo permanente del mandatario estatal a las escuelas poblanas, al señalar que estas acciones forman parte del enfoque de educación integral, incluyente y humanista que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado.

