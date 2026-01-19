Por temor a espionaje, dejan de usar audífonos Bluetooth en Dinamarca

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca ha emitido una advertencia a las autoridades del país sobre el riesgo de ser espiados a través del uso de dispositivos Bluetooth, en un contexto de creciente tensión internacional tras las recientes demandas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia.

El medio local Ingenioren informó este lunes que el servicio ha instado a organismos gubernamentales, agencias y fuerzas policiales a evitar el uso de auriculares Bluetooth y AirPods durante el ejercicio de sus funciones.

La comunicación interna del departamento de informática de la Policía, fechada el 16 de enero, incluye la recomendación explícita de desactivar la función Bluetooth en teléfonos móviles, tabletas y computadoras utilizadas en el trabajo, medida que aplica tanto a dispositivos oficiales como personales hasta nuevo aviso.

Expertos en ciberseguridad han advertido durante años sobre las vulnerabilidades de esta tecnología, que pueden ser explotadas para tomar control de dispositivos, interceptar flujos de datos o acceder a información sensible sin necesidad de confirmar la vinculación entre aparatos.

La advertencia se produce en medio de las tensiones por las ambiciones territoriales de Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo danés. El presidente estadounidense ha insistido en que necesita la isla por razones de “seguridad nacional” y no ha descartado el uso de la fuerza militar.

En respuesta a las maniobras militares realizadas la semana pasada en Groenlandia por ocho países europeos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia), Trump anunció la imposición de un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos por estas naciones a partir del 1 de febrero, que se elevará al 25% el 1 de junio de 2026.

