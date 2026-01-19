Estudiantes UDLAP reciben a la Cámara Nacional de las Artes Gráficas

Los mercadólogos, diseñadores y comunicólogos próximos a egresar, deben comprender que las empresas de hoy necesitan una convivencia entre lo digital y lo impreso; si bien lo digital es más visto, de bajo costo y moldeable, lo impreso le da legitimidad a la marca y producto. Piensa cuántas veces una página web es falsa, un producto no es lo que se anuncia en Tik Tok o la publicidad de una carrera temática ha resultado en fraude, aseguraron directivos de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF zona Puebla), durante una ponencia brindada a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En el inicio de la conferencia, Alejandro García Sánchez, presidente de CANAGRAF Puebla y Roberto Sarquis Martínez, vicepresidente de la misma institución, explicaron que las empresas migraron al tema sustentable debido a una preocupación por el medio ambiente, volviéndolos no solo renuentes al uso de elementos físicos dentro de una estrategia de mercadotecnia, sino a que todo sea digital. “La ventaja que tienes es que, entre comillas, no te cuesta porque las plataformas son gratis, si no está funcionando tu campaña la puedes cambiar, podemos tener un alcance de más de un millón de personas y escogemos a dónde queremos llegar. Pero, el tema impreso nos da esa seriedad que muchas veces necesitamos para confiar en la marca, en el evento, en el producto, en el servicio; por ejemplo, la campaña exterior de un concierto hace que la gente tenga un poquito más de confianza y no sea un fraude”, explicó Roberto Sarquis.

En ese sentido, en la conferencia se reveló que después de la pandemia las marcas pusieron un esfuerzo en cómo darle el producto al consumidor, porque se dieron cuenta que un empaque genérico habla mal de la empresa, mientras algo cuidado, con diseño, etiquetado, genera una gran percepción. “Si mandamos una gorra de muy buena calidad en un empaque malo puede llegar aplastada, se te puede deformar o manchar, por lo que debemos invertirle un poquito para trasladar ese valor al producto que va a generar al consumidor una experiencia de mayor valor. Además, hoy en día hay papeles que se sacan de la piedra ya no forzosamente del árbol, tintas que ya no tienen plomo o papeles grado alimenticio”, señaló Alejandro García.

Asimismo, los directivos de CANAGRAF zona Puebla invitaron a los estudiantes de la UDLAP a siempre mantener una convivencia entre lo impreso y lo digital en cada proyecto que tengan. Sin embargo, si solo utilizarán recursos digitales recomendaron manejarse con cautela, sobre todo con la Inteligencia Artificial, pues si bien puede generar campañas completas, imágenes, frases o diseños, pueden no ser idóneos para los objetivos de la empresa. “Cualquiera puede pedirle a ChatGPT que les genere un logotipo para X marca, pero probablemente ese logo no se pueda aterrizar para una impresión en un textil porque viene en un formato que no nos va a funcionar”, apuntó García Sánchez.

De igual forma, dieron algunas recomendaciones a los asistentes como por ejemplo, siempre conocer la marca, el producto, el público al que quiere llegar y cuál es la experiencia que quiere generar; también a no olvidar que el tema gráfico está presente en absolutamente todo y siempre vende, por lo cual deben ser cuidadosos en empaques, productos, etiquetas y materiales; tampoco dejar de lado lo aprendido en sus clases, porque eso les ayudará a tener estructura, metodologías y posteriormente apoyarse de la IA para mejorar sus campañas.

Finalmente se puede mencionar, que esta conferencia se llevó a cabo por la organización del Departamento de Mercadotecnia de la UDLAP, con la finalidad de que especialistas dentro del mercado laboral puedan mostrar sus experiencias a los estudiantes, y los ayuden en su aprendizaje y visión del futuro. Si quieres conocer más sobre la Licenciatura en Mercadotecnia de la mejor universidad privada de México, puedes visitar el sitio www.udlap.mx/ofertaacademica/Mercadotecnia.

