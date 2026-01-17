Protestan en Groenlandia y Dinamarca contra expansionismo de EU

Miles de personas se manifestaron este sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia, y en Copenhague, Dinamarca, para rechazar los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir o anexionar el territorio groenlandés.

Las protestas, descritas como de las más multitudinarias en la historia reciente de Groenlandia, congregaron a manifestantes que portaban la bandera rojiblanca groenlandesa y corearon consignas como “Groenlandia no está en venta“.

En Nuuk, la protesta contó con la presencia del primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, quien fue recibido con aplausos y el grito “Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat” (“Groenlandia es de los groenlandeses”).

El acto incluyó la lectura de un poema, un minuto de silencio y la interpretación del himno nacional. La marcha culminó frente al consulado de Estados Unidos en la capital groenlandesa.

Simultáneamente, en la ciudad danesa de Copenhague, más de 15 mil personas según los organizadores recorrieron las calles del centro con banderas danesas y groenlandesas. La alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, declaró desde el podio: “No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos”.

Los manifestantes expresaron su preocupación por lo que describen como una “campaña de guerra psicológica” desde Estados Unidos, generando ansiedad e impotencia entre la población.

Horas después de concluidas las protestas, Trump respondió en sus redes sociales, afirmando que es el momento para que Dinamarca devuelva los “subsidios” que, según él, Estados Unidos ha proporcionado al país.

Añadió: “¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer“.

