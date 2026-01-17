Armenta exhorta a delegados a priorizar obras que generen mayor beneficio

Con el objetivo de continuar con el desarrollo, la transformación en el estado y hacer de las vialidades senderos de paz, como lo instruyó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que la entidad crecerá a 32 microrregiones y cada una contará con un módulo de maquinaria para beneficio del pueblo.

En una reunión de trabajo con las y los delegados de la microrregión 01 en Xicotepec, el mandatario estatal exhortó a planear de adentro hacia afuera, para rehabilitar las carreteras estatales y arreglar caminos. “Es fundamental que prioricen lo que más genera impacto y donde se beneficie a la población”, afirmó.

Al tiempo de recordar que todos los accesos con los estados colindantes a Puebla se ampliarán a dos carriles, el titular del Ejecutivo dijo que se deben priorizar las acciones que fortalezcan la gobernabilidad, con miras a que la población viva en paz y con bienestar.

Durante la reunión en la microrregión, el gobernador exhortó a coordinarse entre los tres órdenes de gobierno y llamó a las y los presidentes municipales a hacer uso correcto de los recursos, ya que el objetivo es hacer más con menos; además pidió a las y los delegados estar cercanos a la población para conocer las necesidades.

Finalmente, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que cada módulo de maquinaria asignado a las microrregiones contará con cuatro equipos: una excavadora, retroexcavadora y una motoconformadora, a fin de rehabilitar campos, drenajes, jagüeyes y dar mantenimiento en terracerías.

