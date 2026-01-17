Realizan 1er programa de Activación Física Comunitaria en San Miguel la Rosa

Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de Puebla y la capacitación otorgada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se llevó a cabo con éxito el primer programa de Activación Física Comunitaria en la inspectoría San Miguel la Rosa de la capital poblana.

Esta iniciativa fue posible gracias a la formación y preparación de promotoras y promotores provenientes de distintas zonas y juntas auxiliares del gobierno de la Ciudad, quienes recibieron capacitación especializada con el objetivo de convertirse en promotores físicos y acercar el deporte a sus comunidades.

Siguiendo la instrucción del alcalde Pepe Chedraui, y a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), encabezado por Ricardo Zayas Gallardo, este programa tiene como finalidad fomentar la práctica regular de la actividad física y deportiva entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo estilos de vida más saludables.

El programa surge como una respuesta a diversas problemáticas detectadas en las comunidades, como la falta de programas permanentes de activación física, la insuficiencia de espacios adecuados, la ausencia de promotores capacitados y la escasa cultura de la salud preventiva. Ante este panorama, la activación deportiva comunitaria se presenta como una herramienta clave para fortalecer el bienestar social.

Las actividades físicas que se realizaron fueron agilidad física y mental, coordinación, ubicación espacial, equilibrio y trabajo en equipo.

Con esta acción, el Gobierno de la Ciudad busca consolidar el Programa de Activación Física Comunitaria como un referente en la construcción de comunidades activas y saludables, impulsando la actividad física como un hábito cotidiano que impacte positivamente tanto en la salud física como mental de las y los habitantes de Puebla.

De manera especial, el programa pone énfasis en motivar a niñas y niños a activarse físicamente mediante actividades lúdico-recreativas y deportivas, impartidas por promotores comprometidos que no solo enseñan ejercicio, sino que se convierten en agentes de cambio dentro de sus colonias y juntas auxiliares.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla refrendan su compromiso de crear oportunidades deportivas incluyentes, fortalecer el tejido social y seguir impulsando políticas públicas que coloquen al deporte y la actividad física como ejes fundamentales para el desarrollo integral de la ciudadanía.

