BUAP capacita a personal en seguridad y atención de emergencias

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la inauguración de un curso de capacitación dirigido a directivos y personal administrativo de la institución, con el propósito de fortalecer la prevención, la seguridad y la atención de emergencias en la comunidad universitaria.

Durante la apertura, la rectora Cedillo Ramírez destacó la importancia de la participación de los directivos en estas actividades. “Para mí es muy significativo porque quienes tienen que estar convencidos de la labor tan importante de este tipo de cursos en nuestra comunidad y su repercusión son los directores y directoras”, afirmó.

Añadió que el entusiasmo en la participación permite transmitir “ese interés por una cultura de la prevención como tarea colectiva”.

La capacitación incluyó la presentación del calendario de formación para las brigadas internas de protección civil y la revisión de los protocolos de seguridad en las instalaciones universitarias.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para consolidar un entorno más seguro y preparado ante posibles contingencias.

