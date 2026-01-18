Desarrollan vacunas terapéuticas contra el cáncer de mama

Se han desarrollado vacunas terapéuticas denominadas Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), que son capaces de curar el cáncer de mama e inhibir otros tipos de esa enfermedad en modelos de laboratorio, además de eliminar la metástasis que producen, según la investigación realizada por un equipo científico de la UNAM.

Los resultados, publicados recientemente en la revista internacional Molecular Immunology, representan más de una década de trabajo y muestran que una sola inyección terapéutica puede ser efectiva incluso en fases avanzadas de la enfermedad, aunque la detección y tratamiento tempranos mejoran su eficacia.

Los investigadores Allan Noé Domínguez Romero, de la Facultad de Química, y Karen Manucharyan, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, explicaron que este enfoque innovador se basa en la activación del sistema inmune mediante miles de versiones mutadas de un antígeno relacionado con el cáncer. Esto permite atacar a las células cancerosas, las cuales cambian constantemente su genoma y fenotipo.

“Generamos una vacuna que, con miles de versiones mutadas de un antígeno silvestre relacionado a cáncer, nos permite atacar a las células cancerosas, activar el sistema inmune e inducir ‘memoria inmunológica’”, destacó Manucharyan. En los modelos de laboratorio, esta memoria impide que la enfermedad se presente nuevamente.

El equipo ha trabajado específicamente con el modelo de cáncer de mama triple negativo, un subtipo altamente agresivo que afecta principalmente a mujeres de 30 a 50 años y es responsable de una alta tasa de mortalidad.

Domínguez Romero subrayó que, a diferencia de los tratamientos inmunoterapéuticos convencionales, que tienen una efectividad promedio del 20-30% en algunos cánceres y pueden costar alrededor de 50 mil pesos por inyección, las BEVs han demostrado una “efectividad notable” y su costo sería considerablemente menor.

“Podemos trabajar con los 220 tipos de cáncer que existen”, afirmó Manucharyan, quien agregó que el siguiente paso es avanzar hacia ensayos clínicos en humanos.

