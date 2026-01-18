Salud confirma primer caso de sarampión en Puebla

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla informó sobre la detección del primer caso de sarampión en la entidad, con el objetivo de proteger la salud de la población y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Se trata de una paciente femenina de 30 años, derechohabiente del IMSS Ordinario y residente del municipio de Puebla, quien recibió atención médica oportuna, se encuentra estable, sin complicaciones, y permanece bajo aislamiento domiciliario.

De manera inmediata se activó el Equipo de Respuesta Rápida (ERRA) ante casos de sarampión en el estado, integrado por responsables de epidemiología de las distintas instituciones del sector salud. Entre las acciones implementadas se encuentran el bloqueo vacunal en el domicilio del caso, la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos y el reforzamiento de esquemas de vacunación en la zona.

La dependencia estatal recomienda a la población en general el uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y la prevención mediante la vacunación.

Asimismo, exhorta a las personas que presenten síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel a evitar actividades sociales, acudir de manera inmediata a su unidad de salud más cercana y reforzar las medidas preventivas.

Es prioritario que niñas y niños de 6 meses a 9 años, así como adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de vacunación, acudan a su unidad de salud para recibir la vacuna correspondiente.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, mantiene activa la vigilancia epidemiológica en coordinación con todas las instituciones del sector salud.

