Funcionario municipal muere al caer a un barranco en Cuetzalan

Un hombre, identificado como funcionario del Ayuntamiento de Cuetzalan, perdió la vida tras un fatal accidente ocurrido la noche del sábado en este municipio, después de que el automóvil en el que viajaba cayera al fondo de un barranco, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

El percance se registró en la comunidad de Zacatipan, cuando un vehículo Nissan March, color rojo, cayó a un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad sobre la carretera estatal que comunica a la cabecera municipal de Cuetzalan con dicha comunidad.

Hasta el momento, la mecánica exacta del accidente no ha sido confirmada; sin embargo, autoridades presumen que el conductor pudo perder el control de la unidad a causa de una maniobra fallida sobre el asfalto mojado.

Al lugar acudieron paramédicos, ambulancias y elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron labores de rescate en una zona de difícil acceso. Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron extraer al tripulante del vehículo, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Horas más tarde se dio a conocer que la víctima fue identificada como Juan Antonio “N.”, originario de la comunidad de Xiloxochico, en el municipio de Cuetzalan, información que incluso fue confirmada de manera oficial por el propio ayuntamiento.

Durante la madrugada, personal del Servicio Médico Forense arribó al sitio para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes.

