BUAP y SEDIF firman convenio para apoyar a padres estudiantes

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (DIF Estatal) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer bases para realizar acciones conjuntas en beneficio de la población estudiantil, fundamentalmente las alumnas y alumnos que son madres y padres de familia.

La rúbrica del acuerdo fue realizada por la rectora de la BUAP, doctora Lilia Cedillo Ramírez, y la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano. Durante el acto, la rectora Cedillo Ramírez destacó: “Que nosotros podamos retribuir esa disposición que han mostrado para recibir a las hijas e hijos de nuestros estudiantes”.

La BUAP aportará al convenio su experiencia académica, capacidad científica y su compromiso con la formación de profesionistas conscientes de su responsabilidad social.

Por su parte, el DIF Estatal contribuirá con su amplia experiencia en la atención directa a la población, su cercanía con las familias poblanas y su enfoque humanista orientado a la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

A través de este trabajo conjunto se aspira a fortalecer programas, desarrollar proyectos, intercambiar conocimientos y formar recursos humanos comprometidos con el bienestar colectivo y el desarrollo social.

Al acto de firma asistieron Miriam Olga Ponce Gómez, Abogada General de la BUAP; María del Carmen Paniagua Alcántara, titular de la Unidad de Asistencia Social y Salud del SEDIF; y Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo de la BUAP.

