Egresado UDLAP gana Concurso nacional de tesis sobre estudios electorales

Con su investigación/propuesta a favor del movimiento indígena en la representación legislativa, Rafael García Díaz, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el primer lugar del Concurso nacional de tesis sobre estudios electorales a nivel licenciatura, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.

Como parte del Programa de Honores de la UDLAP, Rafael García reconoció la necesidad de incluir a más personas con discapacidad, mujeres e indígenas en la Cámara de Diputados; a partir de ello, comenzó a revisar cómo se designaban a los candidatos, cuáles eran los procesos internos dentro de los partidos políticos y qué función cumplían una vez dentro de la discusión legislativa.

“Me di cuenta de algunas áreas de oportunidad, por lo mismo construí una propuesta que fuera de mayor utilidad para el consejo y también para las comunidades indígenas”, explicó el egresado de la Licenciatura en Ciencia Política.

A raíz de esto comenzó su investigación hasta obtener una propuesta que permita que las comunidades indígenas puedan elegir a diferentes representantes políticos, tanto en partidos como en la representación legislativa; también para cambiar la función de las instituciones electorales, en cierta medida y que se refleje en mejoras en elaboración de leyes, en la creación de nuevas normas o de reformas para las comunidades.

Este trabajo, elaborado por el licenciado en Ciencia Política por la UDLAP, fue sometido a revisión de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales dentro de su concurso de tesis, para así competir contra otras investigaciones de universidades de todas partes del país a nivel licenciatura y que el resultado final nombrara a Rafael García como el ganador del primer lugar.

“Es un logro que me brinda mucha satisfacción y estoy muy contento de compartir este reconocimiento con mi casa de estudios, porque aprendí mucho a lo largo de todas mis materias y porque todos mis profesores en algún momento me dieron ideas o me proporcionaron algunas lecturas”, reconoció.

Por su parte, el Dr. Víctor Manuel Reynoso Angulo, asesor de la tesis ganadora, explicó que la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales es una organización con una larga trayectoria, lo cual la mantiene como la sociedad más seria en materia de estudios electorales en México. Esto destaca el premio de Rafael, a quien felicitó por haber sobresalido ante universidades de todo el país. “Obtener un premio a nivel nacional de esta categoría es simplemente reconocer que algo se hizo bien, que es una tesis bien hecha, una investigación bien lograda y para que valoren su trabajo”, expresó el Dr. Reynoso Angulo.

