Dan de alta a niño que recibió bala perdida en Periférico Ecológico

Luego de cinco días de mantenerse internado y en terapia intensiva, Jesús Elías N., de ocho años de edad, fue dado de alta al estabilizarse por la lesión que le dejó una bala perdida en el rostro.

Durante el sábado 17 de enero, el infante pudo salir con su madre Tatiana y su papá Jesús, del Hospital Ángeles, donde su alta médica fue acompañada de requerimientos de cuidados y tratamientos médicos necesarios para su recuperación total.

“A pesar de haber vivido la semana más difícil de nuestras vidas, hoy fue un gran día!! Elías pudo regresar a seguir su recuperación en

casa. No existen palabras suficientes para expresar lo agradecidos que estamos por todas sus oraciones, apoyo y muestras de cariño!!”, expresó la familia a través de una publicación en redes sociales.

Esto, luego de que a través de redes sociales la familia Aramburo pidiera apoyo de la ciudadanía en general para realizar una colecta que les permitiera obtener los fondos suficientes para cubrir los gastos médicos de Elías.

Por otra parte, sobre este evento, las autoridades aún no han reportado que exista algún detenido o al menos, un indicio sobre el responsable de la agresión que se ha manejado como una bala perdida.

Pues hay que recordar que como Oro Noticias le informó previamente, Jesús Elías viajaba con su mamá y su hermano en una camioneta particular, cuando al circular por el Periférico Ecológico, después de Camino Real, recibió el impacto de bala desde el exterior.

