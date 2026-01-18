SSC detiene a hombre por robo de cable en Lomas de Loreto

Como parte de las estrategias encaminadas a combatir la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de robo de cable.

Mediante un despliegue territorial en calles de la colonia Lomas de Loreto, policías municipales detuvieron a Álvaro “N.”, de 39 años de edad.

En el sitio fue recuperado cable perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, así como un objeto punzocortante, presuntamente utilizado para obtener el material de manera ilegal.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Estas acciones, encabezadas por el presidente municipal Pepe Chedraui, se implementan con la finalidad de garantizar la paz y el bienestar de las familias poblanas, según informó la dependencia.

