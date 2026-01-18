Dirigencia nacional de Morena evaluará desempeño de los alcaldes de Puebla

La dirigencia nacional de Morena será la encargada de evaluar el desempeño de los alcaldes de Puebla, para garantizar que cumplan con el decálogo de honestidad del partido. Después de un primer análisis, ningún edil resultó “reprobado”.

Este sábado, el Consejo Estatal sesionó en San Pedro Cholula para abordar distintos puntos de interés, entre ellos, el análisis del trabajo que han realizado los 54 presidentes municipales emanados del movimiento.

Después del evento que se celebró a puerta cerrada, el consejero presidente, Andrés Villegas Mendoza, informó que los alcaldes, diputados federales y locales fueron instados a cumplir obligatoriamente con el decálogo de Morena para servidores públicos.

El decálogo contiene 10 puntos, entre los que destaca: actuar con honestidad, transparencia y honradez; así como la eliminación de privilegios y hacer buen uso de los recursos públicos.

Villegas Mendoza precisó que cada uno de los ediles obtendrá calificaciones por separado, pero adelantó que ninguno resultó “reprobado” respecto a su desempeño.

Apuntó que el primer dictamen de evaluación será enviado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, instancia que se encargará de dar seguimiento a las evaluaciones.

Remarcó que el seguimiento al comportamiento y desempeño de los servidores públicos será permanente y se emitirá de forma periódica, hasta el término de sus gestiones en 2027.

El representante electoral del partido, Alfonso Bermúdez Ruíz, afirmó que ningún edil está en la “lista negra” y todos cuentan con el respaldo de la dirigencia estatal.

Sin embargo, subrayó que no dejarán pasar algún fallo o irregularidad cometida en sus gobiernos, lo cual podría costarles su última oportunidad a la reelección en el 2027.

Editor: Renato León

