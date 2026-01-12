Morena alcanzará el millón de afiliados en Puebla a inicios del 2026

En el primer trimestre del 2026, la dirigencia de Morena en Puebla alcanzará la meta de afiliar a un millón de militantes en el estado.

El presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas Mendoza, previó que será entre febrero y marzo cuando cierren exitosamente el registro.

En entrevista, recordó que la jornada de afiliación empezó en enero del 2025, con una meta inicial de 500 mil militantes en la entidad poblana.

Sin embargo, por solicitud del gobernador Alejandro Armenta Mier, ampliaron la cifra a un millón, para posicionarse como la mayor fuerza política en la historia de Puebla.

Aunque proyectaron alcanzar la totalidad de registros para diciembre del año pasado, después reconocieron que no sería posible.

Bajo ese escenario, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) pospuso la meta para los primeros meses del 2026.

Al respecto, Andrés Villegas refirió que el año pasado lograron llegar a 500 mil militantes afiliados ante la plataforma del INE.

Apuntó que, una vez concretada la campaña de afiliación, empezarán a tejer la plataforma electoral de cara al proceso del 2027.

Reiteró que será a partir de marzo cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena inicie con la medición de perfiles interesados en contender.

Para ello, aplicarán encuestas de conocimiento, con el fin de determinar quiénes serían las y los candidatos más competitivos.

