Obras del Cablebús en Puebla no están detenidas, asegura García Parra

Los trabajos para la instalación del Cablebús avanzan conforme a la programación prevista; actualmente están en proceso los estudios de topografía para la construcción de estaciones, así como la fabricación de cabinas, las torres y sistemas eléctricos en Europa.

Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien dijo que es falso que las obras para el nuevo sistema de transporte se encuentren detenidas.

Para evitar la desinformación, adelantó que semanalmente se dará un reporte sobre los avances de dicho proyecto, cuya primera línea de Angelópolis al Parque Juárez estará lista a finales de este año.

Por otra parte, informó que la construcción de la Universidad del Deporte tiene un avance del 60% y que será inaugurada en mayo; mientras que para la Universidad de las Bellas Artes se trabaja en el diseño del plan de estudios que ofrecerá.

Mejoras en Calzada Zaragoza estarán listas en marzo

Mientras que el Paseo de los Campeones, que implica la intervención y mejora de la Calzada Zaragoza, estará listo a finales de marzo próximo.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que este proyecto implica un parque lineal en el que colocarán bustos de deportistas poblanos y adelantó que algunos serían de Roberto Ruiz Esparza y Yadira Lira Navarro.

Cabe mencionar que con dicha intervención se contempla la integración de un circuito vial con el que se limitarán las vueltas a la izquierda para favorecer la seguridad del peatón, por lo que también habrá cruces seguros y semaforización inteligente en cinco intersecciones.

La intervención reducirá hasta un 50% el tiempo de traslado desde la Diagonal Defensores de la República hasta el monumento la Vela Votiva, frente a los estadios, el cual también será rehabilitado.

