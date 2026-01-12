SSP respalda a cuerpos policiales tras detenciones de agentes municipales

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, pidió no generalizar el “mal” desempeño de cuerpos policiales, tras las recientes detenciones de elementos municipales de Puebla involucrados en el asesinato de dos de sus compañeros.

En entrevista, aseguró que la mayoría de los agentes realiza su labor con profesionalismo; reconoció que sumar siete detenciones de policías por parte de autoridades federales es “un hecho lamentable”, pero recalcó que estos casos no representan a todas las corporaciones.

“No podemos generalizar; hay elementos muy buenos en las corporaciones, tanto en la municipal como en la estatal. Es lamentable que haya personas así, pero no significa que todos sean malos. Tenemos que trabajar con los buenos”, afirmó.

Explicó que las detenciones de los agentes de Puebla capital derivaron de investigaciones federales sobre la ejecución del pasado 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle, donde habrían atentado contra dos de sus compañeros, así como por su relación con un grupo delictivo.

Controles de confianza siguen siendo confiables

Ante los cuestionamientos sobre la eficacia de los exámenes de control y confianza, el vicealmirante defendió que cumplen su objetivo y están validados por la Federación, aunque reconoció que pueden no ser perfectos; dijo que “se acercan a ser exactos“, e incluso las Fuerzas Armadas los emplean.

Insistió en que la presencia de algunos elementos coludidos o involucrados en actos ilícitos “no mancha” el trabajo del resto.

“El hecho de que 10 o 20 estén involucrados en actos contrarios a los lineamientos no significa que toda la corporación actúe igual. La mayoría hace un gran trabajo”, sostuvo.

