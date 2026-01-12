Texmelucan cerró el 2025 con baja del 15% en incidencia delictiva

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, señaló que su gobierno destinó más del 45% de su presupuesto para fortalecer la seguridad pública. Estos resultados permiten mejorar la confianza comercial, atrayendo inversiones, mejorando la economía local, reduciendo los índices delictivos en bienestar de las familias texmeluquenses.

El alcalde añadió que estos avances motivan a su gobierno a mejorar las estadísticas en favor de la seguridad de las y los texmeluquenses, destacando que al cierre del año 2025 la incidencia delictiva disminuyó un 15% en relación con el año 2024, reduciendo delitos como robo total, robo a transporte de carga y homicidios.

En su intervención, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Kevin Rembrandt Bernal Pérez, dio a conocer que la secretaría a su cargo ha logrado avances significativos fortaleciendo la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

Las celebraciones decembrinas cerraron con saldo blanco; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal señaló que de manera conjunta los tres órdenes de gobierno implementaron el Operativo de Fiestas Decembrinas, donde se logró:

La recuperación de 6 vehículos con reporte de robo.

El decomiso de más de 20 kilogramos de pirotecnia.

La detención de más de 70 personas por diferentes faltas y delitos.

La atención al 100% de 708 llamadas de emergencia.

Para este año 2026, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, prepara la creación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, para atención y seguimiento de casos de violencia de género conjuntamente con las instancias correspondientes.

